Bonfiglioli | Automazione in arrivo a rischio 60 posti di lavoro e sciopero sindacale a Bologna

Bonfiglioli sta per introdurre nuove tecnologie di automazione, provocando il timore di perdere 60 posti di lavoro. La decisione ha scatenato uno sciopero dei sindacati nella sede di Bologna, dove i lavoratori manifestano contro questa scelta. La protesta è partita dopo che l’azienda ha annunciato il piano di aggiornamento senza prevedere assunzioni o ricollocazioni.