Bonfiglioli | Automazione in arrivo a rischio 60 posti di lavoro e sciopero sindacale a Bologna
Bonfiglioli sta per introdurre nuove tecnologie di automazione, provocando il timore di perdere 60 posti di lavoro. La decisione ha scatenato uno sciopero dei sindacati nella sede di Bologna, dove i lavoratori manifestano contro questa scelta. La protesta è partita dopo che l’azienda ha annunciato il piano di aggiornamento senza prevedere assunzioni o ricollocazioni.
Bonfiglioli, l’Automazione Scuote il Lavoro: 60 Posti a Rischio e lo Sciopero Sindacale. Bologna è in fermento. La storica azienda meccanica Bonfiglioli, guidata da una figura di spicco nel mondo industriale italiano in quanto presidente di Confindustria, ha annunciato sessanta esuberi legati all’introduzione di un sistema automatizzato nel magazzino. La decisione ha immediatamente innescato una forte reazione sindacale, con la proclamazione dello stato di agitazione e la minaccia di uno sciopero, sollevando interrogativi sull’impatto dell’innovazione tecnologica sull’occupazione nel settore. Una Decisione Strategica, una Protesta Inevitabile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Robot nel magazzino di Bonfiglioli: via 60 lavoratori in subappalto. Primo sciopero di 2 ore, i sindacati: “Precedente pericoloso”
Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia Centro, annuncia che la Bonfiglioli Riduttori ha deciso di sostituire 60 lavoratori del subappalto di Calderara con robot nel suo magazzino.
Fiom Bologna, 'Bonfiglioli ha annunciato 60 esuberi nel subappalto'La Bonfiglioli Riduttori ha comunicato durante un incontro alla Regione Emilia-Romagna un progetto di automazione del magazzino che comporterebbe oltre 60 esuberi tra il personale dell'appalto Bcube e ... ansa.it
Bonfiglioli, robot al posto dei magazzinieri, 60 esuberiDurante un incontro in Regione, la Bonfiglioli Riduttori ha annunciato un progetto per l'automazione del magazzino del sito di Calderara, con il potenziale esubero totale del personale delle due azien ... rainews.it
Lavoratori in mobilitazione alla #Bonfiglioli di #Bologna dopo che l'azienda ha annunciato l'intenzione di ridurre il personale in appalto alla luce di un progetto di automazione del magazzino. Per i sindacati è un "precedente pericoloso". #lavoro x.com
L'azienda avrebbe annunciato l'intenzione di ridurre il personale in appalto alla luce del nuovo progetto di automazione del magazzino. facebook