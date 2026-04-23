Ex Ilva | piano da 500 milioni per salvarla e sede in Italia

Un imprenditore ha annunciato un investimento di 500 milioni di euro per sostenere la ripresa dell’ex Ilva di Taranto, proponendo un prestito ponte per favorire il rilancio dell’acciaieria. L’obiettivo è mantenere attiva la produzione e preservare i livelli occupazionali, con un focus sulla riqualificazione e sulla continuità delle attività industriali in Italia. La proposta è stata presentata in un contesto di confronto tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Michael Flacks propone 500 milioni di prestito ponte per rilanciare l'ex Ilva di Taranto.. L'operazione richiede il supporto bancario per evitare costi statali di 100 milioni mensili.. Michael Flacks punta 500 milioni di euro come prestito ponte per l’ex Ilva a Taranto, proponendo un piano che prevede anche il trasferimento della sede del suo gruppo in Italia. L’investitore del Flacks Group ha tracciato uno scenario netto sulla sopravvivenza dell’acciaieria pugliese, definendo l’attuale asset industriale ormai compromesso. Secondo la visione dell’imprenditore, le strade percorribili sono solo due: un intervento diretto capace di rilanciare l’attività o il mantenimento dello status quo, che comporterebbe per lo Stato un esborso costante di 100 milioni di euro ogni mese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Ilva: piano da 500 milioni per salvarla e sede in Italia Notizie correlate L’Oréal sfida il mercato: ricavi record e piano da 500 milioniIl colosso della cosmetica L’Oreal ha registrato un incremento del 3,6% nei ricavi del primo trimestre, raggiungendo la cifra di 12,15 miliardi. Leggi anche: Michael Flacks, per ex Ilva serve prestito ponte di 500 milioni, non lo scudo penale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ex Ilva, trattativa al rush finale. Flacks: Il nostro piano migliore di quello di Jindal; Ex Ilva, Uilm: integrazione della Cigs ma forse solo fino a ottobre; Ex Ilva, prosegue la cassa integrazione ma ancora nessun accordo con i sindacati; Flacks rilancia: non solo l’ex Ilva, in Italia comprerò altre società. Pronto a trasferire il mio quartier generale. Ex Ilva, trattativa al rush finale. Flacks: «Il nostro piano migliore di quello di Jindal»L’imprenditore americano sbarca in Italia: «Nulla potrà scalfire la nostra determinazione a rilanciare lo stabilimento, proteggere i posti di lavoro e garantire un futuro solido, sostenibile e rispett ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ex Ilva, Uilm: integrazione della Cigs ma forse solo fino a ottobreTerminato l'incontro al ministero del Lavoro sulla proroga della cassa integrazione straordinaria per 4.450 lavoratori dell'ex Ilva. Per Guglielmo Gambardella, ... ildiariodellavoro.it ILVA, MICHAEL FLACKS: «O LA SALVO IO O CONTINUERÀ A RUBARE 100 MILIONI AL MESE AL GOVERNO» Il futuro dell'ex Ilva di Taranto si tinge di toni perentori dopo le ultime dichiarazioni di Michael Flacks. Il presidente del Flacks Group, intervenuto - facebook.com facebook Flacks: "Per salvare Ex Ilva serve prestito ponte, non voglio scudo penale" x.com