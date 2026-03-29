Federico Mastrostefano, ex protagonista di Uomini e Donne, ha annunciato di aver iniziato una relazione con una nuova partner. Recentemente ha condiviso sui social le immagini che ritraggono i due insieme, facendo così conoscere pubblicamente il suo nuovo stato sentimentale. La notizia ha attirato l’attenzione di molti follower, che hanno commentato le foto e seguito gli aggiornamenti sulla sua vita privata.

Nuovo amore per Federico Mastrostefano. L’ex protagonista di Uomini e Donne, volto storico del dating show di Maria De Filippi, è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore dopo aver condiviso sui social le prime foto insieme alla sua nuova fidanzata. A catturare subito l’attenzione dei fan è stato un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove Federico appare sorridente e sereno accanto a una ragazza mora, molto elegante e visibilmente complice con lui. Lei si chiama Valentina Sacco e, a giudicare dagli scatti condivisi, sembra aver già conquistato un posto importante nel cuore dell’ex protagonista del piccolo schermo. A rendere pubblica la relazione è stato proprio Federico Mastrostefano, che ha scelto di ufficializzare il nuovo amore con un tenero selfie di coppia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha ritrovato l’amore: chi è la nuova fidanzata

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