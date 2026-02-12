Jack Vanore ritrova l'amore | chi è la nuova fidanzata Vittoria Beggiato giornalista e influencer

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jack Vanore torna a sorridere e annuncia ufficialmente la sua nuova storia d’amore. Dopo mesi di silenzio, l’ex opinionista del programma ha condiviso sui social la notizia della sua relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer. La coppia si mostra felice e serena, pronta a iniziare questo nuovo capitolo.

L'ex opinionista di Uomini e Donne ufficializza la relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer. Il post che ufficializza la storia dopo il periodo di pausa dai social: "Ti amo per sempre".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Uomini e Donne

Jack Vanore di Uomini e Donne allo scoperto: chi è la nuova fidanzata famosa

Jack Vanore, noto volto di Uomini e Donne, ha finalmente confermato di aver trovato una nuova compagna.

“Sei entrata in punta di piedi…”. Manuel Bortuzzo ritrova l’amore: chi è la nuova bellissima fidanzata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Uomini e Donne

jack vanore ritrova lJack Vanore allo scoperto con una nota influencer: l’annuncio del fidanzamento (non fresco)Jack Vanore e l'influencer Vittoria Beggiato fanno coppia, l'annuncio congiunto: chi è la donna che ha conquistato l'ex volto di Uomini e Donne ... gossipetv.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.