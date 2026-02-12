Jack Vanore ritrova l'amore | chi è la nuova fidanzata Vittoria Beggiato giornalista e influencer

Jack Vanore torna a sorridere e annuncia ufficialmente la sua nuova storia d’amore. Dopo mesi di silenzio, l’ex opinionista del programma ha condiviso sui social la notizia della sua relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer. La coppia si mostra felice e serena, pronta a iniziare questo nuovo capitolo.

