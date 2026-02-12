Jack Vanore ritrova l'amore | chi è la nuova fidanzata Vittoria Beggiato giornalista e influencer
Jack Vanore torna a sorridere e annuncia ufficialmente la sua nuova storia d’amore. Dopo mesi di silenzio, l’ex opinionista del programma ha condiviso sui social la notizia della sua relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer. La coppia si mostra felice e serena, pronta a iniziare questo nuovo capitolo.
L'ex opinionista di Uomini e Donne ufficializza la relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer. Il post che ufficializza la storia dopo il periodo di pausa dai social: "Ti amo per sempre".🔗 Leggi su Fanpage.it
Jack Vanore di Uomini e Donne allo scoperto: chi è la nuova fidanzata famosa
Jack Vanore, noto volto di Uomini e Donne, ha finalmente confermato di aver trovato una nuova compagna.
Jack Vanore allo scoperto con una nota influencer: l’annuncio del fidanzamento (non fresco)Jack Vanore e l'influencer Vittoria Beggiato fanno coppia, l'annuncio congiunto: chi è la donna che ha conquistato l'ex volto di Uomini e Donne ... gossipetv.com
Anni (di cui uno e mezzo passato a scannarsi con me) auguri amore mio, ti amo per sempre" Per il suo compleanno, Jack Vanore ha voluto condividere la dedica della compagna, rendendo pubblico un legame che va avanti da un anno e mezzo. Ex volto stori facebook
