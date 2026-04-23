Ex colonia Enel Santinato non ci sta | Servivano investimenti per lo sviluppo non demolizioni

In questi giorni sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex colonia Enel a Rivazzurra. L’intervento è stato approvato dall’amministrazione locale, che ha definito l’operazione come una “ricucitura urbana” e un modo per eliminare le barriere visive tra città e mare. Tuttavia, l’ex colonia, appartenuta in passato all’azienda energetica, è stata criticata da alcuni residenti e figure locali, che ritengono che sarebbero stati preferibili investimenti per lo sviluppo piuttosto che demolizioni.

Sono partiti in questi giorni i lavori di demolizione dell’ex Colonia Enel di Rivazzurra, un intervento accolto con favore dall’amministrazione locale, che parla di “ricucitura urbana” e di abbattimento delle barriere visive tra città e mare. Un’operazione simbolica, che segna la fine di un lungo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Risanamento, ultime demolizioni al rione Taormina: partono anche le disattivazioni EnelSono iniziate questa mattina le demolizioni delle baracche del rione Taormina lasciate libere da tre famiglie, che la scorsa settimana hanno... Piano cinese per lo sviluppo rurale: investimenti in infrastrutture e agricoltura sostenibileLa Cina ha ufficialmente presentato un ambizioso piano di rilancio per le aree rurali, con un strategico su infrastrutture moderne, sviluppo agricolo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Abbattimento ex colonia Enel. Santinato: 10 milioni per una piazza, un paradosso; Ex Colonia Enel, al via la demolizione dal 20 aprile. Abbattimento ex colonia Enel. Santinato: 10 milioni per una piazza, un paradossoL'avvio dei lavori di demolizione della ex Colonia Enel tra Marebello e Rivazzurra a Rimini permetterà di abbattere un edificio degradato e ricavarne uno spazio aperto a ridosso del mare. Un intervent ... msn.com Mauro Santinato su Ex colonia Enel. Ruspe e retorica: 10 milioni bruciati per una piazza senza futuroMentre la politica locale brinda all'avvio dei lavori di demolizione della ex Colonia Enel a Rivazzurra, parlando di ricucitura urbana e abbattimento di ... chiamamicitta.it A Brindisi assemblea lavoratori appalti centrale Enel di Cerano - facebook.com facebook