Piano cinese per lo sviluppo rurale | investimenti in infrastrutture e agricoltura sostenibile

La Cina ha annunciato un nuovo piano per sviluppare le zone rurali. Il governo investirà in infrastrutture e agricoltura sostenibile, cercando di migliorare le condizioni di vita nelle aree più periferiche del Paese. L’obiettivo è rilanciare l’economia locale e ridurre le disparità tra città e campagna.

La Cina ha ufficialmente presentato un ambizioso piano di rilancio per le aree rurali, con un strategico su infrastrutture moderne, sviluppo agricolo sostenibile e miglioramento delle condizioni di vita nelle zone periferiche del Paese. Il piano, annunciato ufficialmente il 3 febbraio 2026 dal governo centrale, rappresenta una delle più significative iniziative di politica economica e sociale del decennio, volto a ridurre il divario tra città e campagna, un problema strutturale che ha caratterizzato la crescita cinese negli ultimi vent’anni. Il progetto riguarda più di 600 milioni di persone che vivono in aree rurali, il 43% della popolazione nazionale, e prevede un investimento complessivo di circa 2,3 trilioni di yuan (circa 310 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

