Mandorlo in fiore Cantone presenta e difende la Sagra | Non un costo ma un investimento per la città

Il Cantone ha presentato e difeso la 78esima edizione della Sagra del Mandorlo in fiore, sottolineando che si tratta di un investimento piuttosto che di un costo per la città. La manifestazione è iniziata da poco e rappresenta uno degli eventi principali a cui la comunità si affida per molteplici benefici. La sagra richiama visitatori e contribuisce a mantenere viva la tradizione locale.

Il direttore artistico replica alle polemiche sulle spese e rivendica il valore strategico della manifestazione: indotto economico, promozione internazionale e un programma definito tra i più ricchi di sempre La 78esima edizione della Sagra del Mandorlo in fiore è appena iniziata. Rappresenta uno degli appuntamenti a cui la città si affida maggiormente per trarre vantaggio su molteplici aspetti. AgrigentoNotizie ne ha parlato con l'assessore comunale ai grandi eventi Carmelo Cantone, che è anche direttore artistico della manifestazione, per spiegare la filosofia che guida l'organizzazione e il senso di un evento che, da oltre settant'anni, rappresenta una delle immagini più riconoscibili di Agrigento nel mondo.