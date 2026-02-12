Colonia ex Enel il Pd plaude all’acquisizione | Via al rilancio di Marebello Svolta per la città

Dopo anni di attese, l’ex colonia Enel sul lungomare di Rimini passa ufficialmente di proprietà pubblica. Con la firma del decreto di esproprio, si chiude una fase amministrativa lunga e si apre una nuova strada per l’area di Marebello. Ora si lavora per rilanciare il quartiere, che potrebbe vedere presto investimenti e lavori di riqualificazione, dando nuova vita a quella parte di città.

Gnoli e Barilari sottolineano il valore strategico dell’operazione sull’ex colonia Enel. Un progetto finanziato dal bando 2024 che punta a restituire vivibilità al tratto sud del lungomare Con la firma del decreto di esproprio si chiude una lunga fase amministrativa e si apre una nuova prospettiva per l’area dell’ex colonia Enel sul lungomare sud di Rimini. A sottolinearlo è il Partito democratico, che parla di “svolta attesa da tempo” per un immobile da anni in stato di degrado. “Il Partito democratico di Rimini esprime grande soddisfazione per la conclusione della fase di acquisizione della colonia Ex Enel da parte del Comune di Rimini – scrivono per il Partito democratico di Rimini Anna Barilari e Giacomo Gnoli -, sancita con la firma del decreto di esproprio”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

I cantieri previsti per il 2026 a Rimini comprendono interventi di riqualificazione urbana, potenziamento dei servizi territoriali e miglioramenti alla viabilità, in particolare nella zona nord.

