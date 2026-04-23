Eventi globali e l’economia Giovani a lezione al Grifoni | Un giorno di alta formazione

Oggi, in una scuola del centro, si è tenuta una giornata dedicata all’educazione economica rivolta ai giovani. Durante l’evento, sono stati analizzati gli effetti degli eventi internazionali sull’economia quotidiana e sulle decisioni di consumo. Gli studenti hanno partecipato a sessioni di approfondimento per capire come fattori globali possano influenzare il mercato locale e le scelte di tutti i giorni. La giornata si è conclusa con una discussione sui principali strumenti di comprensione economica.

Economia quotidiana. Come eventi globali influenzano le nostre scelte e perché dobbiamo capirli. Questo il tema al centro della giornata nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato organizza nell’ambito del progetto "Il Quotidiano in classe", iniziativa nata nel 2000, promossa e realizzata dall’Osservatorio for independent thinking a favore delle scuole secondarie superiori dell’intero territorio nazionale, e sostenuta da oltre 20 Fondazioni di origine bancaria. Dal 2010 anche Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Presenti un’ottantina di studenti del Cattaneo. Sul territorio di San Miniato gli studenti possono...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eventi globali e l’economia. Giovani a lezione al Grifoni: "Un giorno di alta formazione" Notizie correlate Leggi anche: Alta formazione tecnologica. I giovani trovano subito lavoro Regione stanzia 8,3 milioni per l'alta formazione accademica, Schifani: "Invogliamo i giovani a restare in Sicilia"Impegno della Regione Siciliana a sostegno dell’alta formazione universitaria e dei giovani talenti: stanziati oltre 8,3 milioni di euro del Fse+... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global: qualità, competenza e sostenibilità al centro della scena internazionale; Presidenza Figc: Malagò e Abete pronti a sfidarsi; A San Miniato gli studenti a lezione di economia ed eventi globali: Così formiamo le generazioni del futuro; Transizione energetica e resilienza economica: trasformare l'urgenza climatica in un'agenda di azioni concrete. JAKALA, SBAM ospita la Portfolio Night 2025: l’evento globale per giovani talenti creativiJAKALA, SBAM a Milano promuove la Portfolio Night 2025: giovani creativi italiani a confronto con direttori internazionali per la Creative Week di New York 2026 SBAM ha ospitato a Milano la Portfolio ... affaritaliani.it Giovani talenti per l'identità toscana, l’evento che lascia spazio a moda e creativitàFirenze, 13 gennaio 2026 - Arriva a compimento nella settimana di Pitti immagine uomo con l'evento espositivo 'Radici future: Giovani talenti per l'identità toscana' il progetto promosso dalla Regione ... lanazione.it Cinquantamila giovani e famiglie hanno riempito lo stadio di Bata e le aree circostanti per incontrare Papa Leone XIV durante il suo Viaggio Apostolico in Guinea Equatoriale. Dopo aver salutato i fedeli, bagnati dalla pioggia, dalla papamobile, il Santo Padre x.com Dicono in tanti: “FACCIAMO GIOCARE I GIOVANI ITALIANI”. Poi però basta vedere un ragazzo in campo… e parte il solito coro: “Non è pronto.” “La partita è delicata.” “Meglio non bruciarlo.” La verità Non siamo pronti noi. Non loro. Il discorso è più complesso - facebook.com facebook