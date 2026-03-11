In città, 68 giovani hanno completato i percorsi biennali di alta formazione tecnologica presso l'Its Academy La Spezia. Questi diplomati sono stati inseriti rapidamente nel mondo del lavoro, grazie ai collegamenti diretti tra formazione e imprese. La loro preparazione si traduce in opportunità concrete di occupazione immediata, confermando la validità di percorsi formativi specializzati nel settore tecnologico.

Dalla formazione alle imprese in tempi rapidi. Sono 68 i nuovi diplomati Its Academy La Spezia dei percorsi biennali di alta formazione tecnologica. Alla cerimonia del 9 marzo alla Mediateca Regionale Ligure ‘Sergio Fregoso’ hanno partecipato il presidente dell’accademia Roberto Guido Sgherri, il consigliere Ruggia Jacopo, il prefetto Andrea Cantadori, l’assessore alla formazione Patrizia Saccone, Cristina Fugalli delegata dell’Ufficio Scolastico Regionale, Paolo Povesi vicepresidente di Confindustria, l’assessore Daniela Carli e Salvatore Piscopo presidente del consiglio comunale. "La consegna dei diplomi – dice Sgherri – è stato un momento importante non solo per i nostri studenti, ma per tutto il sistema produttivo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alta formazione tecnologica. I giovani trovano subito lavoro

