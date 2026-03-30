La Regione Siciliana ha destinato oltre 8,3 milioni di euro del Fse+ 2021-2027 per finanziare contratti di ricerca nelle università dell’isola. La misura mira a incentivare i giovani talenti e a incoraggiare la permanenza dei laureati nella regione. Il presidente ha commentato l'obiettivo di incentivare i giovani a restare in Sicilia.

Impegno della Regione Siciliana a sostegno dell’alta formazione universitaria e dei giovani talenti: stanziati oltre 8,3 milioni di euro del Fse+ 2021-2027 per il finanziamento dei contratti di ricerca nelle università dell’Isola. L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha pubblicato un nuovo avviso che mira a favorire l’occupabilità dei giovani ricercatori, a potenziare il sistema della ricerca regionale e a sostenerne la competitività, in continuità con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con la strategia dell'Innovazione per la specializzazione intelligente-S3 Sicilia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Regione stanzia 8,3 milioni per l'alta formazione accademica, Schifani: "Invogliamo i giovani a restare in Sicilia"

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