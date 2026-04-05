Via Massaro costa troppo il Comune di Latina a caccia di risorse

Il Comune di Latina ha annunciato che il costo per completare via Massaro al Lido di Latina sarà superiore a quanto inizialmente previsto. Per finanziare il progetto, l’amministrazione sta cercando diverse fonti di risorse economiche, senza specificare quali siano. La priorità resta quella di portare a termine l’opera, anche se i costi aggiuntivi richiedono ulteriori interventi finanziari.

Il completamento di via Massaro al Lido di Latina costerà più del preventivato e il Comune corre ai ripari cercando ogni risorsa economica disponibile pur di realizzare l’opera. Finanziata nel 2016 dalla Presidenza del consiglio dei ministri con 8,3 milioni di euro, secondo l’ultimo quadro economico predisposto per l’ultima conferenza di servizi, arriverà a costare quasi 15 milioni di euro. Dati che emergono dalla delibera approvata dalla giunta comunale di Latina, per definire la situazione e le procedure necessarie. Dall’atto, emerge come il Comune abbia richiesto e ottenuto dalla Presidenza del Consiglio di poter utilizzare le economie di altri interventi del progetto “Latina anche città di mare”: erano in totale 17, finanziati al tempo con 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Via Massaro costa troppo, Comune a caccia di risorseIl completamento di via Massaro al Lido di Latina costerà più del preventivato e il Comune corre ai ripari cercando ogni risorsa economica... Leggi anche: Latina, costa a rischio erosione: VIA e VIA per salvare il litorale e scongiurare la perdita di fondi regionali.