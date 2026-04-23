Nel territorio si sono verificati casi di evasione fiscale che coinvolgono la vendita di terreni senza che siano state dichiarate le somme percepite. Inoltre, sono stati riscontrati mancati versamenti di migliaia di euro in imposta di soggiorno, che non sono stati versati nelle casse comunali. Questi fatti sono stati oggetto di approfondimento da parte delle forze di polizia municipale, che hanno avviato attività investigative per verificare le irregolarità.

Terreni venduti senza dichiarare le somme ottenute, e migliaia di euro in imposta di soggiorno mai versate nelle casse comunali. E’ il risultato di quelle che vengono definite segnalazioni qualificate. Gli uffici comunali scovano delle incongruità nelle dichiarazioni e nelle attività dei cittadini, e le passano all’ Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza. Il risultato sono denari evasi al fisco e alla tassazione comunale che vengono recuperati. E’ accaduto che due coniugi avessero deciso di vendere terreni acquistati negli anni Sessanta, ed edificabili. Visto il valore del mattone un guadagno assicurato. Ed infatti erano riusciti a...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evasione fiscale, i ‘detective’ del municipio

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