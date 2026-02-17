Bandecchi a processo per evasione fiscale

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, deve affrontare un processo a Roma per evasione fiscale, dopo aver omesso di versare circa 20 milioni di euro di imposte. La sua posizione si riferisce al ruolo di amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano, di cui è stato partecipe. Gli investigatori hanno scoperto che le somme non pagate riguardano diverse annualità di versamenti tributari.

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa Popolare, è stato rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscale: è accusato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Il mancato versamento risalirebbe al periodo 2018-2022. «Nessuna sorpresa, me lo aspettavo, tutto come previsto. Speriamo di poter dimostrare nel processo la nostra innocenza», ha dichiarato Bandecchi. Assieme a lui finiranno a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società che gestisce l'ateneo.