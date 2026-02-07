Ravenna | 33enne evade dagli arresti domiciliari per bere confermato l’arresto e nuove restrizioni

Un uomo di 33 anni, già agli arresti domiciliari, è stato di nuovo fermato dalla polizia a Ravenna. Questa volta, perché ha lasciato la sua casa per andare a bere in un bar del centro. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre si trovava fuori, e l’uomo è stato subito ammanettato. La sua situazione si aggrava, e ora dovrà affrontare nuove restrizioni.

Un uomo di 33 anni, di origine russa e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato a Ravenna per evasione, questa volta con l’aggravante di aver lasciato la propria abitazione per consumare alcol in un bar del centro. L’ennesimo episodio di questo ricorrente comportamento ha portato il Giudice del Tribunale di Ravenna a confermare l’arresto e a disporre il suo ritorno agli arresti domiciliari, una misura cautelare che evidentemente non è riuscita a dissuadere l’uomo dal ripetere le sue azioni. La vicenda, che si è consumata nella giornata di sabato 7 febbraio, solleva interrogativi sulla reale efficacia delle misure restrittive in casi di dipendenza e sulla necessità di un approccio più mirato e multidisciplinare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ravenna 33

Mercoledì 31 dicembre 2025, durante controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari, i carabinieri di Cento hanno individuato e fermato un giovane di 21 anni che aveva lasciato illegalmente gli arresti domiciliari per recarsi al bar.

Ultime notizie su Ravenna 33

