A che ora lo snowboard domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 12 febbraio azzurri in gara streaming

Domani lo snowboard torna in scena alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolgerà nel pomeriggio, e gli italiani sono pronti a scendere in pista per cercare di aggiungere altre medaglie al bottino. La trasmissione sarà visibile in diretta streaming e in TV, così gli appassionati potranno seguire tutte le emozioni delle gare. La squadra azzurra, già molto soddisfatta per i risultati ottenuti finora, punta a migliorare ulteriormente il suo palmares.

Proseguono nel migliore dei modi per l'Italia le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La spedizione azzurra ha ieri aggiunto un oro ed un bronzo al suo medagliere, salendo a quota undici medaglie conquistate in questi giorni iniziali. Da domani, tra le tante discipline presenti, si inizierà a fare sul serio anche nello snowboard cross, con tanti azzurri alla ricerca di nuovi podi. In mattinata incomincerà infatti la lunga giornata dello snowboard cross, con le qualificazioni maschili. Dalle ore 10.00 partiranno le due manche di qualificazione per la fase finale, con ben tre azzurri al via.

