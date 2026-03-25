La crisi dell’alluminio coinvolge l’Europa, influendo sui settori automobilistico, edilizio ed elettronico. I prezzi delle materie prime sono aumentati a causa della guerra in Medio Oriente e del blocco dello Stretto di Hormuz. Questi aumenti hanno avuto ripercussioni sui mercati e sulla produzione industriale in diverse nazioni del continente.

I forti rialzi dei prezzi delle materie prime, scatenati dalla guerra in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto i Hormuz, non hanno risparmiato neanche l’alluminio, il metallo leggero di fondamentale importa per i settori automobilistico, edilizio ed elettronico. I motivi della crisi. Analizzando i dati della produzione di alluminio si può ben comprendere la crisi in corso. Le esportazioni dal Golfo Persico, completamente ferme dai primi giorni di marzo, riguardano circa il 9% della produzione globale di alluminio. Le fonderie Alba (Aluminium Bahrain) e Qatalum in Qatar hanno ridotto complessivamente circa 570.000 tonnellate di capacità annua. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La crisi dell’alluminio investe l’Europa (e mette in crisi le auto)

Articoli correlati

Leggi anche: L’Europa non è in crisi. L’Europa "è" la crisi. Parola di Gabriele Guzzi

Leggi anche: Sicurezza e futuro dell’Europa: come la crisi redefine le politiche interne europee

Approfondimenti e contenuti su La crisi dell'alluminio investe...

Temi più discussi: La crisi dell’alluminio investe l’Europa (e mette in crisi le auto); Con la guerra in Iran anche la filiera dell'alluminio è in crisi; Il Presidente Granelli a '4 di sera' (Rete 4): Bene Dl Carburanti, ma ora serve Next Gen Energia dell’Ue; Guerra in Iran, per l'Europa la dipendenza da materie prime rischia di diventare 'crisi d'astinenza'.

Guerra in Iran, per l'Europa la dipendenza da materie prime rischia di diventare 'crisi d'astinenza'(Adnkronos) - Non ci sono solo il petrolio, il gas e la crisi energetica che è dietro l’angolo. L’economia dell'Europa è costretta a pagare un ... notizie.tiscali.it

Stretto di Hormuz chiuso, non solo gas e petrolio ma anche un altro rischio: la crisi dell'alluminioPetrolio e gas, ovviamente. Ma la chiusura dello Stretto di Hormuz per la guerra in Iran porta con sé anche un altro grande rischio per l'economia globale, e per l'Europa in particolare: una crisi ... adnkronos.com

Conto alla rovescia per Celeste: l'Europa lancia la sfida della navigazione in orbita bassa - facebook.com facebook

La Germania continua a fare da perno all'Europa, restando la seconda potenza mondiale e la leader del continente europeo. Ma l'IA non era la tecnologia di punta. x.com