La crisi dell’alluminio investe l’Europa e mette in crisi le auto

Da panorama.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi dell’alluminio coinvolge l’Europa, influendo sui settori automobilistico, edilizio ed elettronico. I prezzi delle materie prime sono aumentati a causa della guerra in Medio Oriente e del blocco dello Stretto di Hormuz. Questi aumenti hanno avuto ripercussioni sui mercati e sulla produzione industriale in diverse nazioni del continente.

I forti rialzi dei prezzi delle materie prime, scatenati dalla guerra in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto i Hormuz, non hanno risparmiato neanche l’alluminio, il metallo leggero di fondamentale importa per i settori automobilistico, edilizio ed elettronico. I motivi della crisi. Analizzando i dati della produzione di alluminio si può ben comprendere la crisi in corso. Le esportazioni dal Golfo Persico, completamente ferme dai primi giorni di marzo, riguardano circa il 9% della produzione globale di alluminio. Le fonderie Alba (Aluminium Bahrain) e Qatalum in Qatar hanno ridotto complessivamente circa 570.000 tonnellate di capacità annua. 🔗 Leggi su Panorama.it

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