Italia boom case stranieri | Ostuni è la meta preferita nel 2025

Ostuni si conferma come la meta preferita dagli stranieri nel 2025, grazie alla crescente domanda di case in Italia. La forte attrazione deriva dalla bellezza del centro storico e dai prezzi ancora accessibili rispetto ad altre destinazioni turistiche. Molti acquirenti internazionali cercano immobili in piccoli borghi, attirati dal fascino autentico e dalla qualità della vita. La tendenza si riflette in un aumento di ricerche online e visite sul territorio.

Comprare casa in Italia: la classifica dei comuni più cercati dagli stranieri. L'Italia si conferma una meta privilegiata per gli investimenti immobiliari stranieri, con una crescente preferenza per borghi, piccoli centri e città di provincia. Questo trend, emerso con forza nel 2025, segna un cambiamento significativo nelle motivazioni e nelle aspettative degli acquirenti internazionali, che non cercano più solo una casa vacanza, ma un vero e proprio progetto di vita nel contesto italiano. La classifica dei comuni più richiesti vede Ostuni in Puglia in testa, seguita da Santa Maria del Cedro in Calabria e Caltagirone in Sicilia.