Negli ultimi anni, le banconote da 500 euro sono state spesso associate a operazioni di trasporto di denaro di grandi quantità. Queste banconote, che possono essere nascoste facilmente in oggetti di uso quotidiano come una borsa da computer, hanno rappresentato uno strumento pratico per spostare somme elevate senza attirare troppo l’attenzione. La loro presenza nel mercato è stata oggetto di discussioni, in vista di un possibile futuro senza questa denominazione.

Un milione di euro può entrare in una semplice borsa da computer. Non è una suggestione, ma un dato concreto legato alla circolazione delle banconote da 500 euro, diventate negli anni uno degli strumenti più efficaci – e controversi – per il trasporto di grandi somme di denaro. Il peso complessivo è sorprendentemente ridotto: circa due chili e duecento grammi per un milione, con un volume talmente contenuto da renderne agevole il trasporto anche senza particolari accorgimenti. Una caratteristica che ha reso questo taglio di valuta particolarmente appetibile nei circuiti del denaro non tracciato. Il ruolo della banconota da 500 euro nei fenomeni di riciclaggio ed evasione fiscale è noto da tempo agli inquirenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Euro, sparirà quella banconota. Il motivo sconvolgente

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