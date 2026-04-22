addio alla banconota da 500 euro

La Banca Centrale Europea sta per definire il nuovo aspetto delle banconote in euro. Tra queste, la banconota da 500 euro, ormai in circolazione da anni, sarà sostituita con un design aggiornato. La decisione fa parte di un processo di rinnovo delle monete in circolazione, che coinvolge anche altri tagli. La nuova serie di banconote sarà introdotta nel prossimo futuro, sostituendo gradualmente quelle attuali.

La Banca Centrale Europea si appresta a definire il design delle nuove banconote in euro, destinate a rappresentare la moneta unica nei prossimi anni. Si tratta di sei tagli: €5, €10, €20, €50, €100 e €200. In questa nuova serie non c’è la 500€: il biglietto viola non farà parte della cosiddetta “serie tre”, che declinerà i temi “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Chi possiede ancora banconote da 500 euro non deve fare nulla di urgente, visto che conservano pieno valore legale e possono essere spese normalmente o depositate in banca, che provvederà a convertirle. Resteranno valide a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Presidente scafatese banconote da 500 euro ai bambini

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