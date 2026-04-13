Terrorismo in Italia arrestato un 17enne Motivo sconvolgente

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, con l’accusa di aver diffuso propaganda estremista, alimentato l’odio razziale e svolto attività riconducibili al terrorismo. L’indagine ha portato alle accuse, che coinvolgono il coinvolgimento in comportamenti di natura terroristica. L’arresto si inserisce in un’operazione delle forze dell’ordine mirata a contrastare le minacce di matrice estremista.

Un ragazzo di appena 17 anni è stato arrestato a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, con accuse pesantissime che intrecciano propaganda estremista, odio razziale e attività riconducibili al terrorismo. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del minore, su disposizione della Procura dei Minorenni dell’Aquila. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane utilizzava i social network per diffondere contenuti basati sull’odio razziale, etnico e religioso, promuovendo ideologie radicali e incitando alla violenza. Le accuse nei suoi confronti includono propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminatori, oltre all’addestramento con finalità di terrorismo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Terrorismo, arrestato 17enne: perquisizioni anche ad ArezzoUn 17enne pescarese è stato arrestato con accuse legate al terrorismo, propaganda razzista e diffusione di materiale pericoloso.

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