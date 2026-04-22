La Banca Centrale Europea ha annunciato di aver selezionato i designer per le nuove banconote dell’euro. La decisione si inserisce in un percorso di aggiornamento estetico della moneta unica, con l’obiettivo di presentare i progetti grafici entro la fine del mese. La scelta dei design rappresenta un passaggio importante nel processo di rinnovamento delle banconote, che coinvolge diverse fasi di approvazione e produzione.

La Banca Centrale Europea sta accelerando il processo di trasformazione estetica della moneta unica, con una scadenza cruciale prevista entro la fine di questo mese per la presentazione dei progetti grafici. Il percorso verso le nuove banconote coinvolge sei tagli differenti, dai 5 ai 200 euro, con l’obiettivo di creare un design che favorisca l’identificazione da parte di ogni cittadino europeo. Il percorso verso il nuovo volto dell’Euro. Il rinnovamento della veste grafica non è un evento improvviso, ma il culmine di un iter iniziato nel dicembre 2021. Lagarde ha spiegato allora che dopo vent’anni di circolazione delle prime banconote emesse il 1° gennaio 2002, era necessario aggiornare l’aspetto visivo per garantire che i cittadini di ogni età e provenienza potessero riconoscerle facilmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo volto dell’Euro: la BCE sceglie i design per le banconote

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