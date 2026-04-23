Euphoria la perversione di un teen drama che ha perso l’aura glitterata e affonda nel marcio sogno americano

È stato pubblicato il secondo episodio di Euphoria, il teen drama che negli ultimi anni ha riscosso grande attenzione. La serie, che aveva conquistato pubblico e critica con un’immagine lucida e superficiale, ora si confronta con temi più oscuri e complessi. La narrazione si sviluppa in un contesto in cui i personaggi affrontano situazioni difficili e spesso controverse, lasciando emergere un’immagine meno glamour rispetto alle prime stagioni.

Roma, 23 aprile 2026 – È uscito il secondo episodio di Euphoria e la critica non sembra esaurirsi. L’attesissima terza stagione della serie creata da Sam Levinson nel 2019 e prodotta da HBO – famosa, tra le varie cose, per aver lanciato tre delle star del cinema più popolari del momento: Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi – è arrivata a quattro anni dalla fine della seconda, uscita nel 2022. E, contro ogni pronostico, è stata accolta da una valanga di critiche e polemiche non da poco. In effetti, lo show è cambiato. Nonostante il ritorno dei principali membri del cast e la narrazione delle loro storie dalla voce fuori campo di Rue (Zendaya), la terza stagione di Euphoria è molto diversa dalle prime due.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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