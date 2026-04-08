A pochi giorni dal ritorno, la terza stagione di Euphoria si appresta a riproporre il teen drama più atteso tra i giovani. La serie tornerà con un salto temporale e un finale già annunciato, continuando a rappresentare in modo visivo e emotivo le esperienze e le sfide della Generazione Z. La narrazione si inserisce in un percorso che ha definito uno stile distintivo dal suo debutto.

A pochi giorni dal ritorno, Euphoria si prepara a rioccupare quel territorio emotivo e visivo che, dalla sua prima stagione, ha definito una grammatica precisa per raccontare la Gen Z. Non semplicemente un teen drama, ma un vero e proprio dispositivo culturale capace di trasformare fragilità, eccesso e identità in un’estetica riconoscibile. La premiere della terza stagione, presentata ieri, ha già dato il tono. Il tempo sembra essersi incrinato e i personaggi appaiono sospesi in una fase più adulta, ma non per questo più stabile. Rue, interpretata da Zendaya, torna al centro con uno sguardo ancora più disilluso. È proprio questo slittamento a rendere Euphoria il teen drama definitivo della Gen Z. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Euphoria 3: torna il teen drama Gen z più atteso tra salto temporale e finale annunciato

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