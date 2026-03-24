Meloni ha perso l’aura | la stampa estera racconta il referendum sulla giustizia

Il referendum sulla giustizia si è concluso con una vittoria per l’opposizione, portando alla sconfitta del Governo. La notizia ha ricevuto ampio risalto sui media esteri, che hanno riportato i dettagli dell’esito elettorale e le ripercussioni politiche. La giornata ha visto una partecipazione elevata e un risultato che ha sorpreso parte dell’analisi pubblica. La stampa internazionale si è concentrata sugli effetti di questa consultazione sulla scena politica nazionale.

Roma, 24 marzo 2026 – La sconfitta del Governo al referendum sulla giustizia ha trovato ampio spazio anche sulla stampa straniera. Il dato che emerge con più chiarezza è uno: fuori dai nostri confini, il voto non è stato raccontato soprattutto nei suoi aspetti tecnici o costituzionali, ma come una sconfitta politica per Giorgia Meloni e per la tenuta della sua leadership. Reuters, Associated Press, The Guardian, Le Monde, El País e Financial Times hanno dedicato articoli, analisi e commenti alla consultazione, insistendo quasi tutti sul significato politico del risultato. Per Reuters, il referendum ha rappresentato un colpo all’immagine di invincibilità costruita dalla premier in questi anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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