Etnapolis | Nhood completa il restyling del centro commerciale catanese

Nhood ha annunciato il completamento del restyling del centro commerciale Etnapolis, situato in Sicilia. Il centro, uno dei principali poli retail dell’isola, ha registrato oltre 6,7 milioni di visitatori nel 2025. Il progetto di rinnovamento ha coinvolto l’aggiornamento degli spazi e delle strutture, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di acquisto e attrarre un numero crescente di visitatori.

Nhood, società internazionale di servizi immobiliari per il commercial real estate, annuncia il completamento del progetto di restyling del centro commerciale Etnapolis, tra i principali poli retail della Sicilia, con oltre 6,7 milioni di visitatori registrati nel 2025 che oggi si offre in una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Blatte in cucina, chiuso un locale situato in un centro commerciale cataneseI carabinieri del nucleo Nas di Catania hanno effettuato, insieme al personale dell'Asp, una visita ispettiva in un ristorante situato in un centro... Arresti domiciliari violati: uomo denunciato dai carabinieri per recarsi al centro commerciale nel CataneseA Paternò, nella provincia di Catania, un 34enne è stato denunciato dai carabinieri per aver violato gli arresti domiciliari.