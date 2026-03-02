Blatte in cucina chiuso un locale situato in un centro commerciale catanese

I carabinieri del nucleo Nas di Catania e il personale dell'Asp hanno ispezionato un ristorante situato in un centro commerciale della periferia ovest della città. Durante le verifiche sono state riscontrate presenze di blatte in cucina. Al termine degli accertamenti, le autorità hanno deciso di sospendere l’attività del locale.

I carabinieri del nucleo Nas di Catania hanno effettuato, insieme al personale dell'Asp, una visita ispettiva in un ristorante situato in un centro commerciale della periferia ovest di Catania, sospendendone l'attività al termine degli accertamenti. Il nome del locale non è stato reso noto dal.