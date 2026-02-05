Arresti domiciliari violati | uomo denunciato dai carabinieri per recarsi al centro commerciale nel Catanese

A Paternò, un uomo di 34 anni è stato denunciato dai carabinieri perché è uscito di casa nonostante gli arresti domiciliari. I militari lo hanno visto entrare in un centro commerciale e hanno deciso di intervenire. Ora rischia di perdere la libertà, mentre si attende la decisione dell’autorità giudiziaria.

**Un uomo denunciato per aver violato gli arresti domiciliari e per essere andato al centro commerciale nel Catanese** A Paternò, nella provincia di Catania, un 34enne è stato denunciato dai carabinieri per aver violato gli arresti domiciliari. La denuncia è scattata dopo che i militari avevano scoperto che l’uomo, sottoposto a misura cautelare, era uscito dal proprio domicilio per recarsi al centro commerciale di Belpasso, a oltre due chilometri di distanza. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, durante un’operazione condotta dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, con l’obiettivo di monitorare l’osservanza delle misure restrittive poste dall’Autorità Giudiziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Paternò Catania Viola gli arresti domiciliari e lo trovano al centro commerciale: denunciato 34enne I carabinieri hanno sorpreso un 34enne di Paternò che era uscito dalla sua casa nonostante gli arresti domiciliari. Castelnuovo di Porto. Evade dagli arresti domiciliari nascosto nel bagagliaio dell’auto condotta dalla moglie. 34enne albanese arrestato dai Carabinieri La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Paternò Catania Argomenti discussi: Violati foglio di via, divieti di ritorno, sorveglianze speciali e domiciliari: cinque denunce e un arresto. Paternò, evade dai domiciliari per andare al centro commercialeCATANIA – Denunciato per evasione un uomo di 34 anni, residente a Paternò (Catania), già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei controlli ... livesicilia.it Belpasso, viola gli arresti domiciliari e lo trovano al centro commerciale: denunciatoI Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ... catanianews.it Falso. 1) A piede libero Uno è agli arresti domiciliari e due hanno l'obbligo di firma. Vergogna cosa, le norme che consentono misure cautelari non in carcere Se non piacciono, chi è al governo le può cambiare. 2) La riforma della magistratura non incide sul x.com La decisione del giudice sugli arresti domiciliari e l’obbligo di firma diventano terreno di scontro politico. Il leader leghista: "Vergogna" facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.