Etichette indicanti finalmente l' origine delle materie prime Il Comune di Ancona in prima fila in questa battaglia

Da anconatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ancona ha approvato oggi, giovedì 23 aprile, una delibera che riguarda la revisione delle norme sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Tra le decisioni prese dalla Giunta comunale, c’è anche quella di promuovere l’utilizzo di etichette che indicano chiaramente l’origine delle materie prime. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore trasparenza per i consumatori e a rafforzare la tracciabilità dei prodotti.

ANCONA – Tra gli atti approvati oggi, giovedì 23 aprile, dalla Giunta comunale di Ancona, c’è anche quello relativo alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.Si tratta di un tema di forte attualità che vede il Comune di Ancona coinvolto in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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