Etichette indicanti finalmente l' origine delle materie prime Il Comune di Ancona in prima fila in questa battaglia

Il Comune di Ancona ha approvato oggi, giovedì 23 aprile, una delibera che riguarda la revisione delle norme sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Tra le decisioni prese dalla Giunta comunale, c’è anche quella di promuovere l’utilizzo di etichette che indicano chiaramente l’origine delle materie prime. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore trasparenza per i consumatori e a rafforzare la tracciabilità dei prodotti.

ANCONA – Tra gli atti approvati oggi, giovedì 23 aprile, dalla Giunta comunale di Ancona, c’è anche quello relativo alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.Si tratta di un tema di forte attualità che vede il Comune di Ancona coinvolto in.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ancona, la “battaglia” delle divise. Gli agenti vincono ancora e il Comune è a un bivioAncona, 2 marzo 2026 – Il giudice inchioda il Comune di Ancona: “Quelle indennità non vanno restituite”. Ancona si conferma Comune Plastic Free per il terzo anno di filaANCONA – Per il terzo anno consecutivo Ancona ottiene il riconoscimento di Comune Plastic Free. Aggiornamenti e contenuti dedicati Ancona, l’autista non si ferma: incidente e multa, ma Conerobus fa ricorso contro il ComuneANCONA - Può un’azienda partecipata, per la Corte dei Conti addirittura controllata, far causa contro il suo stesso socio di maggioranza? Se si tratta di Conerobus, sì: succede anche questo. L’azienda ... corriereadriatico.it Ancona, conerobus batte cassa al Comune: «Aumentate i biglietti a 1,50 euro»ANCONA C’è anche l’aumento dei biglietti tra le richieste formulate da Conerobus a Comune e Regione per uscire dal pantano finanziario. La sollecitazione, anticipata sulle colonne del Corriere ... corriereadriatico.it