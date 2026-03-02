Ancona la battaglia delle divise Gli agenti vincono ancora e il Comune è a un bivio

A Ancona, il giudice ha stabilito che il Comune non può chiedere la restituzione delle indennità pagate agli agenti. La decisione arriva dopo una serie di controversie sulle divise e i compensi, che hanno coinvolto le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane, con gli agenti che hanno mantenuto le loro richieste e il Comune che si trova di fronte a un bivio.

Ancona, 2 marzo 2026 – Il giudice inchioda il Comune di Ancona: "Quelle indennità non vanno restituite". Ora l'Amministrazione è davanti a un bivio. Per anni agli agenti della Polizia Locale è stata riconosciuta un'indennità mensile per l'acquisto e il mantenimento di parte della divisa. Poi è arrivata la richiesta di restituire tutto. Adesso però ecco un'altra sentenza che dà ragione ai vigili. Il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di un agente della Polizia Locale e ha dichiarato che "nulla deve" al Comune per le somme percepite tra il 2013 e il 2018 a titolo di indennità "massa vestiario". È l'ennesimo colpo su una vicenda che va avanti da anni.