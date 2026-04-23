Oggi, giovedì 23 aprile 2026, vengono effettuate le estrazioni dei giochi numerici come il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. I risultati vengono comunicati in diretta, con i numeri vincenti annunciati per ciascun gioco. Le estrazioni rappresentano un appuntamento regolare per chi partecipa a queste modalità di gioco, e i numeri estratti vengono pubblicati immediatamente dopo la conclusione delle operazioni.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 23 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 65 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 23 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 23 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 11 Aprile 2026

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