Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 23 aprile 2026 | attesa per i numeri vincenti

Oggi, giovedì 23 aprile 2026, sono in programma le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti verranno annunciati alle ore 20 e saranno disponibili in diretta su Fanpage, che trasmetterà le estrazioni e le quote aggiornate. Le persone interessate potranno seguire l’evento online e consultare i risultati non appena vengono resi noti.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 23 aprile 2026: le estrazioni in diretta e le quote a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. In aggiornamento i numeri vincenti e i risultati di questa sera: il jackpot per la sestina vincente sale a 153,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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