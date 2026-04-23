Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti saranno annunciati subito dopo l’estrazione, che si svolge regolarmente come ogni giovedì. I partecipanti possono verificare i numeri estratti e controllare se hanno vinto premi di prima, seconda o terza categoria. L’estrazione si svolge presso la sede dell’ente che gestisce il gioco.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 23 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 23 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 23 aprile 2026: i numeri vincenti

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 11 Aprile 2026

Notizie correlate

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 23 aprile 2026Milano, 23 aprile 2026 – Caccia ai 153 milioni e di 500mila euro messi in palio dal SuperEnalotto per chi questa sera, giovedì 23 aprile, indovinerà...

SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 23 aprile: numeri vincenti, jackpot e quoteNuovo appuntamento con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 24 aprile 2026, con il jackpot più alto al...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 17 aprile; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 21 aprile 2026; Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, martedì 21 aprile 2026: numeri vincenti e quote; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 18 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti.

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 aprile: i numeri vincentiAll’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In ... tg24.sky.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 aprile: dalle 20 i numeri vincenti e le quoteEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 23 aprile 2026, in diretta su Il Messaggero. L'estrazione con i numeri ... msn.com

La diretta dell'estrazione dei numeri vincenti di Lotto e Superenalotto - facebook.com facebook