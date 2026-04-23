Oggi, giovedì 23 aprile 2026, si torna a conoscere i numeri vincenti del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. In palio ci sono 153 milioni di euro per il SuperEnalotto e 500mila euro per il 10eLotto. Le estrazioni si svolgono in tutta Italia e i numeri vengono diffusi a breve distanza dalla conclusione delle operazioni. I giocatori attendono di scoprire se questa sera ci saranno vincite significative.

Milano, 23 aprile 2026 – Caccia ai 153 milioni e di 500mila euro messi in palio dal SuperEnalotto per chi questa sera, giovedì 23 aprile, indovinerà la sestina vincente. Anche martedì 21 aprile nessuno ha indovinato il 6. E il Superenalotto si conferma ancora il gioco a premi “più ricco” al mondo Immagini di giocate al Superenalotto con il montepremi di 100.000.000 di euro Foto arcieri L’ultimo “6” è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 23 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 2 Gennaio 2026

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