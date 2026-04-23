SuperEnalotto estrazione di oggi giovedì 23 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, giovedì 24 aprile 2026, si tiene l'estrazione del SuperEnalotto, uno dei giochi più seguiti in Italia. L'estrazione si svolge come di consueto, con l'estrazione dei numeri vincenti e l’eventuale aggiornamento sul jackpot, che si trova al livello più alto mai registrato. Le quote di vincita e le combinazioni estratte verranno pubblicate poco dopo l’estrazione, che si svolge presso i punti autorizzati.

Nuovo appuntamento con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 24 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 65, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 152,6 milioni di euro per la sola sestina vincente che continua a.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025

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