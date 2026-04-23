EssiLux più fatturato e premio ai dipendenti

L'azienda EssilorLuxottica ha annunciato il premio di risultato per il 2025, che sarà distribuito ai dipendenti entro giugno 2026. Nel frattempo, il fatturato dell'azienda è cresciuto rispetto all'anno precedente. La decisione sul premio riguarda l'intera forza lavoro e riguarda i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo esercizio. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un comunicato aziendale.

Essilorluxottica ha stabilito il premio di risultato 2025, che sarà erogato entro giugno 2026. «Frutto del solido sistema di relazioni sindacali costruito negli anni, il premio di risultato si pone come un sostegno importante per i lavoratori e le lavoratrici del gruppo in Italia», viene sottolineato in una nota congiunta del gruppo e delle sigle sindacali dopo l'incontro con le rappresentanze nazionali e territoriali, le RSU di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, il premio base di 3.090 euro lordi può arrivare fino a circa 3.723 euro lordi e circa 4.095 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l'importo in beni e servizi welfare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - EssiLux, più fatturato e premio ai dipendenti Notizie correlate Essilux: 28 miliardi di euro di fatturato, traino degli occhiali smart e dividendi in crescita per gli azionisti.Essilux ha chiuso il 2025 con un risultato storico, raggiungendo un fatturato di 28 miliardi di euro. Nestlé generosa Premio di produzione . In busta paga 2900 euro ai dipendenti"Siamo contenti di poter confermare anche quest’anno un importante premio di produzione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: EssiLux, i ricavi crescono anche con la spinta degli occhiali intelligenti; EssilorLuxottica, ricavi Q1 a 7,1 miliardi (+10,8%) e maxi-premio per i dipendenti italiani; EssilorLuxottica: Fatturato del primo trimestre 2026 - Fatturato in crescita del 10,8% nel primo trimestre. Terzo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra; Gli occhiali intelligenti spingono i conti di Essilux. Milleri: L’innovazione premia. Essilux, ricavi su del 10%. Gli Ai glasses fanno da trainoAnche nel primo trimestre dell'anno i ricavi di EssilorLuxottica sono cresciuti a doppia cifra, con gli occhiali intelligenti incentrati sull'Intelligenza artificiale ... ilmessaggero.it Gli occhiali intelligenti spingono i conti di Essilux. Milleri: L’innovazione premiaIl colosso chiude il primo trimestre dell’anno con ricavi a 7,2 miliardi, business in crescita anche con il dollaro debole e le tensioni geopolitiche ... repubblica.it Nel 2026 fatturato già a quota 7,1 miliardi. Premio di risultato fino a oltre 4mila euro ai dipendenti in Italia Leggi l'articolo #Essilux - facebook.com facebook EssilorLuxottica ha registrato una crescita a doppia cifra dei ricavi anche nel primo trimestre dell'anno, trainata dalla domanda per i nuovi occhiali intelligenti basati su tecnologie di intelligenz... #Aziende #anche #con #crescono #degli #EssiLux ... x.com