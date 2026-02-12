Essilux | 28 miliardi di euro di fatturato traino degli occhiali smart e dividendi in crescita per gli azionisti

Essilux ha chiuso il 2025 con un fatturato record di 28 miliardi di euro. La crescita è trainata soprattutto dal successo degli occhiali smart, che hanno fatto salire i dividendi per gli azionisti. La società continua a volare alto, confermando la sua posizione di leader nel settore.

Essilux Volare Alto: 28 Miliardi di Euro di Fatturato Trainati dal Boom degli Occhiali Smart. Essilux ha chiuso il 2025 con un risultato storico, raggiungendo un fatturato di 28 miliardi di euro. L’impennata delle vendite è dovuta soprattutto alla crescente domanda di occhiali dotati di funzionalità intelligenti, un mercato in rapida espansione che ha permesso all’azienda di consolidare la sua leadership globale nel settore dell’ottica e di prospettare un dividendo di 4 euro per azione. Un Mercato in Trasformazione: La Svolta degli Occhiali Intelligenti. Il 2025 è stato un anno di svolta per Essilux, segnato da una forte accelerazione nella richiesta di occhiali che integrano tecnologie avanzate.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Essilux 2025 EssilorLuxottica: fatturato in crescita quasi al 12%, ok dividendi da 1,8 miliardi agli azionisti. EssilorLuxottica chiude il 2025 con risultati record. Essilux, Meta mira al raddoppio della produzione degli occhiali smart Ray-Ban Essilux, in collaborazione con Meta, prosegue nel suo percorso di sviluppo nel settore degli occhiali smart Ray-Ban. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Essilux 2025 Argomenti discussi: Essilux: il consensus stima ricavi 2025 a 28 miliardi (+9%); EssilorLuxottica, record storico di ricavi a 28,5 miliardi di euro nel 2025 e accelerazione med-tech; EssilorLuxottica: le date delle trimestrali nel 2026; Bnp, utile 2025 sale a 12,2 miliardi, in trimestre +28%. Essilux, fatturato a 28 miliardi boom per gli occhiali smartSui conti 2025 effetti limitati da dazi e cambio sfavorevole. L’utile sale a 3,5 miliardi, verso un dividendo da 4 euro ... repubblica.it Essilux: ricavi 2025 a 28,4 miliardi, dividendo di 4 euroL'utile netto di gruppo è stato di 2,31 miliardi, con il margine operativo adjusted al 16% a cambi costanti impattato dai dazi Usa e dagli Ai glasses. Il board propone la riconferma degli amministrato ... it.fashionnetwork.com Nel 2025 per Essilux ricavi a 28,4 miliardi, dividendo di quattro euro. Milleri, 'anno storico, vendite crescono a doppia cifra'. Proposto rinnovo amministratori #ANSA x.com Pensioni, l'Italia registra un disavanzo di 26 miliardi nel 2024 ma niente allarmismi: con più occupazione, il rapporto 2024 tra lavoratori e pensionati è il migliore dall’89. Il saldo tra spesa previdenziale ed entrate contributive, infatti, miglioria ma rimane ancora - facebook.com facebook

