BMT Borsa Mediterranea del Turismo | il report dell’Osservatorio della città di Napoli

Il report dell’Osservatorio della città di Napoli sulla Borsa Mediterranea del Turismo indica che a gennaio sono stati registrati 1.750.000 turisti, mentre a febbraio si sono raggiunti i 1.700.000. L’assessora Armato ha commentato che il 2026 si apre con dati positivi, sottolineando i numeri di inizio anno. La manifestazione si svolge nella città e coinvolge vari operatori del settore.

Assessora Armato: «Iniziamo il 2026 molto bene, registrando 1.750.000 turisti a gennaio e 1.700.000 a febbraio. Nel week end di Pasqua le previsioni sono di 400.000 turisti e, sempre in previsione, aprile potrebbe chiudersi con quasi 2.000.000 di presenze». Il successo del turismo a Napoli, con un trend in costante crescita dei flussi turistici, implementazione del turismo europeo e internazionale, e l’aumento delle notti in strutture alberghiere ed extra alberghiere, non è un fenomeno spontaneo e casuale. È piuttosto il risultato di una progettualità ideata e realizzata dell’Amministrazione Manfredi, che si è impegnata nella tutela del centro storico Unesco e quindi nella salvaguardia dell’identità di Napoli e ha agito su più fronti. 🔗 Leggi su 2anews.it

