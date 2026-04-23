Esordio per Jasmine Paolini a Madrid In campo le prime big Al maschile occhio a Tsitsipas e Landaluce
A Madrid prende il via il torneo di tennis con le prime partite delle giocatrici di vertice. Tra le protagoniste italiane, Jasmine Paolini affronta il suo primo impegno dopo una prestazione deludente a Stoccarda. Sul lato maschile, attenzione a giocatori come Tsitsipas e Landaluce, che si sfideranno in incontri che promettono spettacolo. Solo un match coinvolge direttamente il pubblico italiano in questa giornata.
Sarà solo un il match che interesserà i tifosi italiani in questa giornata a Madrid. Nel torneo femminile tocca infatti a Jasmine Paolini, che cerca il riscatto dopo la brutta prestazione a Stoccarda. Sulla terra rossa spagnola la toscana, numero otto del seeding, affronterà la tedesca Laura Siegemund. Serve una vittoria soprattutto per scacciare via i cattivi pensieri ed anche una prestazione che possa ridare un po’ di coraggio e serenità alla vincitrice degli ultimi Internazionali d’Italia. Un programma di giornata che vede non solo l’esordio di Paolini, ma anche di alcune big, su tutte Aryna Sabalenka ed Iga Swiatek. La bielorussa, numero...🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Jasmine Paolini lascia appena 2 game a Priscilla Hon nell’esordio a MeridaNel primo set l’azzurra indirizza subito la sfida, operando il break a trenta nel secondo game.
WTA Merida 2026, Jasmine Paolini liquida Priscilla Hon all’esordio e vola ai quartiNel primo set l’azzurra indirizza subito la sfida, operando il break a trenta nel secondo game.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Ranking WTA: la situazione prima di Madrid; Paolini subito fuori a Stoccarda: la turca Sonmez vince con un doppio 6-2; Stoccarda su SuperTennis: ora LIVE Paolini-Sonmez; Quanti punti e posizioni può perdere Jasmine Paolini nel ranking WTA. Top10 a rischio con la cambiale di Roma.
Esordio per Jasmine Paolini a Madrid. In campo le prime big. Al maschile occhio a Tsitsipas e LandaluceSarà solo un il match che interesserà i tifosi italiani in questa giornata a Madrid. Nel torneo femminile tocca infatti a Jasmine Paolini, che cerca il riscatto dopo la brutta prestazione a Stoccarda. oasport.it
Paolini: Nel tennis devi fidarti del processo e restare positiva'Nel tennis devi fidarti del processo e devi essere positiva per cercare di dare il meglio di te'. La numero 1 d'Italia Jasmine Paolini spera ... sport.tiscali.it
Super sfida a Madrid: domani Jasmine Paolini incontra Laura Siegemund, la tedesca di Sardegna Sulla terra rossa di Madrid l’azzurra affronterà la 38enne che vive e si allena a Porto Torres - facebook.com facebook
Jasmine Paolini sul red carpet del Laureus World Sports Award 2026 x.com