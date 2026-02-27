WTA Merida 2026 Jasmine Paolini liquida Priscilla Hon all’esordio e vola ai quarti

All'esordio nel torneo WTA 500 di Merida, Jasmine Paolini si impone in poco più di un'ora di gioco, eliminando l'avversaria Priscilla Hon e conquistando così l'accesso ai quarti di finale. La partita si rivela intensa e combattuta, con la giocatrice italiana che dimostra solidità e determinazione sul campo. La competizione prosegue con entusiasmo, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis.

Nel primo set l'azzurra indirizza subito la sfida, operando il break a trenta nel secondo game. Nel terzo gioco Paolini fronteggia con successo una palla per l'immediato controbreak ai vantaggi e poi scappa sul 3-0 non pesante. La tennista italiana toglie ancora la battuta alla tennista oceanica, a quindici nel quarto game, e va sul 4-0. Paolini tiene la battuta ai vantaggi, ed infine strappa ancora il servizio ad Hon, completando il 6-0 in appena 28 minuti. Nella seconda frazione diventano otto i game consecutivi vinti dall'azzurra, che nel secondo gioco strappa il servizio all'australiana. Paolini accusa un piccolo passaggio a vuoto nel terzo game ed Hon ottiene l'immediato controbreak, ma non le riesce l'aggancio, dato che nel quarto gioco l'azzurra le toglie la battuta e va sul 3-1.