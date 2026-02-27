Jasmine Paolini lascia appena 2 game a Priscilla Hon nell’esordio a Merida

Nel suo primo incontro al torneo di Merida, Jasmine Paolini ha dominato l’avversaria, lasciandole solo due giochi. La partita, durata poco più di un’ora, ha mostrato un’ottima forma della giocatrice italiana, che ha imposto subito il ritmo fin dal primo set. La vittoria permette di proseguire nel percorso del torneo con fiducia e determinazione.

Nel primo set l'azzurra indirizza subito la sfida, operando il break a trenta nel secondo game. Nel terzo gioco Paolini fronteggia con successo una palla per l'immediato controbreak ai vantaggi e poi scappa sul 3-0 non pesante. La tennista italiana toglie ancora la battuta alla tennista oceanica, a quindici nel quarto game, e va sul 4-0. Paolini tiene la battuta ai vantaggi, ed infine strappa ancora il servizio ad Hon, completando il 6-0 in appena 28 minuti. Nella seconda frazione diventano otto i game consecutivi vinti dall'azzurra, che nel secondo gioco strappa il servizio all'australiana. Paolini accusa un piccolo passaggio a vuoto nel terzo game ed Hon ottiene l'immediato controbreak, ma non le riesce l'aggancio, dato che nel quarto gioco l'azzurra le toglie la battuta e va sul 3-1.