Gilardino a rischio esonero il Pisa pensa al cambio di allenatore | i candidati per la panchina
Il Pisa sta valutando seriamente di cambiare allenatore dopo la sconfitta con il Sassuolo. La squadra ha perso 3-1 e ora il nome di Gilardino è sul tavolo per un possibile esonero. La società ci sta pensando e sta cercando un nuovo tecnico che possa portare una svolta.
Il Pisa riflette sul futuro di Alberto Gilardino dopo la sconfitta 3-1 col Sassuolo: il cambio in panchina non sembra più impossibile. Chi sono i possibili candidati per allenare il club toscano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Gilardino Pisa, in caso di sconfitta contro la Juventus possibile cambio in panchina: c’è già il nome del sostituto. Le ultime
Pisa sempre più giù, Gilardino a rischio esonero: i nomi per sostituirlo. Ci sono due suggestioni
Il Pisa perde ancora in casa contro il Sassuolo e si avvicina sempre di più alla zona retrocessione.
Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con GianpaoloDopo la brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Sassuolo, appare adesso visibilmente in bilico la panchina di Alberto Gilardino. La società nel post partita ha indetto un silenzio stampa, un ... ilovepalermocalcio.com
Pisa, Gilardino a rischio esonero: ore di riflessione per la società che è in silenzio stampa. Giampaolo e Ballardini papabili sostitutiOre di riflessione in casa dell'ultima in classifica: può cambiare la guida tecnica. msn.com
La posizione di Alberto Gilardino al Pisa è a rischio. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la società sta riflettendo sul futuro dell'allenatore e ha scelto di andare in silenzio stampa. Il Pisa è ultimo in campionato con 1 sola vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte. Attual x.com
