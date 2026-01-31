Gilardino a rischio esonero il Pisa pensa al cambio di allenatore | i candidati per la panchina

Il Pisa sta valutando seriamente di cambiare allenatore dopo la sconfitta con il Sassuolo. La squadra ha perso 3-1 e ora il nome di Gilardino è sul tavolo per un possibile esonero. La società ci sta pensando e sta cercando un nuovo tecnico che possa portare una svolta.

Il Pisa riflette sul futuro di Alberto Gilardino dopo la sconfitta 3-1 col Sassuolo: il cambio in panchina non sembra più impossibile. Chi sono i possibili candidati per allenare il club toscano.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il Pisa perde ancora in casa contro il Sassuolo e si avvicina sempre di più alla zona retrocessione.

gilardino a rischio esoneroPisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con GianpaoloDopo la brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Sassuolo, appare adesso visibilmente in bilico la panchina di Alberto Gilardino. La società nel post partita ha indetto un silenzio stampa, un ... ilovepalermocalcio.com

gilardino a rischio esoneroPisa, Gilardino a rischio esonero: ore di riflessione per la società che è in silenzio stampa. Giampaolo e Ballardini papabili sostitutiOre di riflessione in casa dell'ultima in classifica: può cambiare la guida tecnica. msn.com

