Gilardino a rischio esonero il Pisa pensa al cambio di allenatore | i candidati per la panchina

Il Pisa sta valutando seriamente di cambiare allenatore dopo la sconfitta con il Sassuolo. La squadra ha perso 3-1 e ora il nome di Gilardino è sul tavolo per un possibile esonero. La società ci sta pensando e sta cercando un nuovo tecnico che possa portare una svolta.

