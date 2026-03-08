La Sampdoria sta attraversando un momento complicato con risultati deludenti e una classifica difficile. Gregucci e Foti sono i principali allenatori attualmente in carica, ma il club sta valutando un cambio di guida tecnica. In caso di esonero, si pensa a un ritorno inatteso che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Bastoni fischiato anche in Milan Inter: non si placano le polemiche attorno al difensore! Neanche il tifo rossonero lo ‘perdona’ Juventus, novità importanti su Vlahovic e Milik dopo l’allenamento odierno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuovo allenatore Sampdoria: Gregucci e Foti a rischio esonero, per sostituirli si pensa a un clamoroso ritorno! Di chi si tratta

Esonero Foti e Gregucci, la Sampdoria pronta a cambiareIl ko contro il Frosinone rischia di pesare molto in casa Sampdoria con la società blucerchiata che, con ogni probabilità, sarà chiamata a cambiare...

Sampdoria senza pace: Esposito fuori un mese, Gregucci e Foti rischio squalificaPovera Samp: guai in campo e fuori con una classifica che traballa e una stagione ancora una volta senza pace.

Contenuti e approfondimenti su Nuovo allenatore.

Temi più discussi: Sampdoria in crisi, la Federclubs chiede l'esonero di Foti e Gregucci; Sampdoria, panchina al bivio: Foti e Gregucci verso l'esonero. Chi può arrivare; Sampdoria, malore per Gregucci. Non parte per Castellammare di Stabia; Sampdoria, come sta Gregucci? Tra malore e possibile squalifica potrebbe non tornare in panchina.

Sampdoria, come sta Gregucci? Tra malore e possibile squalifica potrebbe non tornare in panchinaIn casa Sampdoria si interrogano se Gregucci - tra crisi della squadra, possibile squalifica e il malessere accusato nelle ultime ore - sarà ancora l'allenatore della Sampdoria nella prossima ... padovasport.tv

Sampdoria in zona rossa, Gregucci e Foti in discussione dopo la sconfitta dello StirpeSampdoria, a Frosinone si è vista una delle peggiori versioni della formazione blucerchiata: Gregucci e Foti ora sono a rischio? Allo stadio Stirpe èer la Sampdoria è maturata una sconfitta che mette ... sampnews24.com

PROMOZIONE GIRONE D:ESONERATO CARMINE TURCO. GIGI SQUILLANTE È IL NUOVO ALLENATORE DELL’AGROPOLI - facebook.com facebook