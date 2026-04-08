L'estremo difensore che ha parato un rigore alla squadra avversaria durante la partita contro il Genoa lascerà la sua attuale squadra alla fine della stagione estiva. La decisione di lasciare la società è definitiva e non legata alle sue prestazioni recenti, che include anche la parata su un calcio di rigore. La sua partenza era già stata annunciata e non influenzerà il suo futuro nel calcio professionistico.

La parata di Di Gregorio sul calcio di rigore di Martin, nel corso di Juve-Genoa, non sembra poter cambiare del tutto il destino del portiere. Le valutazioni del club sul futuro della rosa sono in pieno svolgimento, ma al momento sull’estremo difensore non c’è convinzione per ipotizzare la permanenza a fine anno. La reazione avuta nell’ultima gara giocata all’Allianz Stadium può senz’altro cambiare la percezione sul numero 16, già in passato sotto la lente di diversi club della Premier League in quanto predisposto al gioco con i piedi. La sensazione è che Di Gregorio abbia più estimatori sul mercato di quanti gliene riconosca l'intero mondo juventino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Gregorio, il rigore parato non cambia il suo destino: in estate lascerà la Juve

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Dopo l’assegnazione del rigore al Genoa corre da Di Gregorio per consegnargli un bigliettino con le indicazioni sul rigorista. Poi, appena il collega para il rigore, esulta in panchina come se lo avesse parato lui, per poi scattare immediatamente dopo il triplice f - facebook.com facebook

Di Gregorio denied Martin from the spot #JuveGenoa x.com