Joao Cancelo potrebbe rimanere al Barcellona anche dopo la fine del prestito dall’Al Hilal. La volontà del giocatore e del club sembra essere orientata a proseguire insieme, anche se non ci sono ancora decisioni ufficiali. In vista della prossima estate, si attendono sviluppi sulla sua eventuale permanenza o su eventuali altre trattative di mercato. La situazione rimane ancora da definire completamente.

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© Calcionews24.com - Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana

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Cancelo Barcellona, ufficiale il ritorno in blaugrana! Ecco quanto pagherà il club catalano e come è strutturato il prestitoIl Barcellona ha ufficializzato il ritorno di Joao Cancelo, arrivato in prestito dall’Al Hilal dopo un anno e mezzo lontano dalla Catalogna.

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Caso Cancelo, l'Al Hilal vuole 8 milioni di euro per cederlo. Il Barcellona lo vorrebbe gratisIl futuro di Joao Cancelo al Barcelona resta ancora da definire. Arrivato nel mercato invernale per rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Andreas Christensen, il terzino portoghese ... tuttojuve.com