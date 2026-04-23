La Procura di Milano sta approfondendo un'inchiesta riguardante un giro di escort nella città. A partire dalla prossima settimana, sono previste audizioni di alcune ragazze coinvolte e di calciatori che, secondo le intercettazioni, avrebbero usufruito dei servizi, descritti come “chiavage”. Le indagini si concentrano sulla dinamica delle attività e sulle persone coinvolte nel giro milanese.

Il giro milanese di escort su cui sta indagando la Procura di Milano. Dalla prossima settimana potrebbero essere sentite sia le ragazze sia i calciatori che hanno effettivamente usufruito dei servizi, quello che nelle intercettazioni viene definito “chiavage”. C’è una differenza tra i calciatori comparsi in chat, intercettazioni e quelli che hanno effettivamente pagato. Saranno sentiti solo questi ultimi. Sia i calciatori sia le ragazze non sono indagati. Scrive Il Fatto quotidiano: Da lunedì gli inquirenti stanno sentendo le ragazze, tutte tra i 18 e 21 anni. Lo scenario si farà più goloso più avanti quando, come annunciato dagli stessi inquirenti, al quarto piano della Procura di Milano potrebbe andare in scena la sfilata dei calciatori, manco fosse una domenica di campionato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Escort, saranno sentiti i calciatori che hanno pagato per il chiavage

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