Le indagini riguardano un’indagine su escort e eventi mondani frequentati da calciatori, piloti di Formula 1 e MotoGP. I pm stanno interrogando alcuni testimoni coinvolti, tra cui ex partecipanti a feste private. Tra le dichiarazioni raccolte ci sono parole che suggeriscono scambi di denaro e domande su eventuali profitti ottenuti. La vicenda si sta sviluppando attraverso una serie di testimonianze e accertamenti.

Il registro della Procura si riempie di nomi eccellenti. Così i verbali dei festini vip rischiano di travolgere il sistema sportivo. «Vabbè, lui bene perché almeno guadagno qualcosa se viene». E poi: «Amore, avete guadagnato voi? Qualcosa?». Infine, la frase che dà il senso della pressione continua dentro il sistema: «Devo sempre trovare ragazze. sennò si incazzano». Quando Sasha Dana Fontanarossa dice «si incazzano», nelle carte si riferisce a Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, i due che, secondo la Procura di Milano, stavano sopra di lei e sopra le ragazze, decidendo chi far arrivare, dove farle dormire, con quali calciatori mandarle e quanto pagarle.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Escort e festini, i pm preparano la sfilata dei calciatori testimoni (e dei piloti di F1 e Moto GP)

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