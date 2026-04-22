Nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano riguardante un giro di escort, sono stati resi noti i nomi di alcuni calciatori coinvolti nelle serate organizzate da una società. Tra i nomi più citati ci sono alcuni giocatori di spicco del calcio italiano, ma al momento non risultano indagati e non ci sono accuse formali nei loro confronti. Le autorità hanno indicato alcune parole chiave per l’analisi dei telefoni cellulari durante le indagini.

I calciatori coinvolti nelle serate organizzate dalla società Ma.De., al centro dell’ inchiesta della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, non sono indagati e non hanno commesso alcun reato. Nell’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari Deborah Ronchi, Emanuele Buttini, Alessio Salamone e Luz Fraga i loro nomi sono coperti o sostituiti da omissis. Ma sono emersi in una pagina del decreto di perquisizione nei confronti degli indagati: da Bastoni a Carlos Augusto, da Leao a De Winter, da Vlahovic a Scamacca e Calafiori. Sono queste alcune delle parole chiave che la Procura di Milano ha indicato nel citato decreto e che serviranno per analizzare telefoni e dispositivi degli indagati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo escort, perché sono usciti i nomi dei calciatori: da Bastoni a Leao e Vlahovic, le parole chiave indicate dai pm per l’analisi dei telefoni

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