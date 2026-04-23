Le indagini riguardano presunti rapporti tra escort e droga, con alcuni calciatori chiamati come testimoni. Dall’inchiesta risulta che una parte significativa dei flussi finanziari sia passata anche attraverso conti bancari aperti in Lituania, intestati a quattro persone coinvolte. I pubblici ministeri stanno preparando l’elenco dei testimoni, tra cui alcuni atleti professionisti.

«Vabbè, lui bene perché almeno guadagno qualcosa se viene». E poi: «Amore, avete guadagnato voi? Qualcosa?». Infine, la frase che dà il senso della pressione continua dentro il sistema: «Devo sempre trovare ragazze. sennò si incazzano». Quando Sasha Dana Fontanarossa dice «si incazzano», nelle carte si riferisce a Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, i due che, secondo la Procura di Milano, stavano sopra di lei e sopra le ragazze, decidendo chi far arrivare, dove farle dormire, con quali calciatori mandarle e quanto pagarle. È da qui che oggi conviene ripartire per spiegare l’inchiesta milanese per favoreggiamento della prostituzione e...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Escort e droga, i pm preparano la sfilata dei calciatori testimoni

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