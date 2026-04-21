La magistratura di Milano sta conducendo indagini su un presunto giro di escort coinvolte nel mondo dello sport e dell’imprenditoria. Secondo quanto si apprende, le forze dell’ordine potrebbero ascoltare alcune ragazze come testimoni per ottenere informazioni sulle accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le procedure investigative si concentrano sull’identificazione di eventuali responsabilità e sulle modalità di gestione di questo presunto sistema.

MILANO – E’ possibile che la magistratura milanese, impegnata nelle indagini sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori, altri sportivi e imprenditori, voglia ascoltare le ragazze per “sommarie informazioni”, ossia come testimoni. Ragazze che, in qualche caso, sarebbero anche particolarmente “vulnerabili”. Lo scrive la procuratrice aggiunta di Milano Bruna Albertini nella richiesta di custodia cautelare che ieri ha portato a quattro arresti con misure dei domiciliari. Nella richiesta della Procura e nell’ordinanza del gip (quella notificata e non quella omissata per i media) si leggono tre cognomi nelle intercettazioni di dialoghi tra gli indagati e che verosimilmente sono quelli di giocatori del Torino, del Sassuolo e del Monza, tutti non indagati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Escort per calciatori: le ragazze potrebbero essere sentite come testimoni

Notizie correlate

“Escort per calciatori anche durante il lockdown e i gestori tenevano la metà dei nostri soldi”. Le rivelazioni di una delle ragazzeMilano, 21 aprile 2026 – Anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” a causa del Covid venivano “organizzati quasi tutti i giorni...

Escort dai calciatori di Serie A anche in pieno lockdown a Milano, nomi cancellati: incinta una delle ragazzeSono emersi nuovi dettagli sul caso del presunto servizio di escort per calciatori della Serie A, ma non solo, al centro dell’indagine che vede...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Arresti per escort di lusso a Milano: c'era anche il pacchetto servizio dopopartita, coinvolti diversi calciatori di Serie A; Sfruttavano escort con 'servizio dopopartita' per calciatori; Escort di lusso nei locali della movida a Milano, decine di calciatori di serie A tra i clienti; Giro di escort per clienti facoltosi (anche calciatori di serie A), 4 arresti a Milano.

Escort di lusso per le feste dei calciatori dopo le partite: «Gas esilarante durante le serate». La ragazze 18enni e i nomi della serie AFeste nei locali di lusso, escort e calciatori di serie A. Erano tutte giovanissime, alcune addirittura appena diciottenni, le escort delle serate organizzate dalla società al ... quotidianodipuglia.it

Escort e droga da Milano a Mykonos, puliti all’antidoping: tutto sul giro sporco dei calciatoriNovità e aggiornamenti sull'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto domiciliare di quattro indagati ... tuttosport.com

la Repubblica. . I protagonisti sono Deborah Ronchi e Emanuele Buttini, compagni e conviventi, a capo dell’agenzia “https://ow.ly/OV6r50YNAxe” che organizzava eventi con escort per calciatori e professionisti. Due i loro collaboratori, Alessio Salamone e Lua - facebook.com facebook

Caso escort e calciatori a Milano: quanto hanno speso i calciatori L'indagine della Procura di Milano su un giro di prostituzione vede comparire il nome di una settantina di calciatori. Rischiano qualcosa #Tuttosport x.com